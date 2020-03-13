Першу смерть від коронавірусу виявили в Індії

Світові новини:Чоловіка перевіряли в аеропорту, коли він прибув із Саудівської Аравії, але на той час жодних симптомів вірусу у нього не було.

В Індії офіційно підтвердили перший випадок смерті, пов’язаний із коронавірусом. Про це повідомляє BBC із посиланням на міністра охорони здоров'я штату Карнатака.

"76-річний чоловік, житель південного штату Карнатака, повернувся 29 лютого із Саудівської Аравії, де провів місяць… Чоловік помер у вівторок, але причина його смерті була оприлюднена у четвер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 березня чоловік поскаржився на утруднене дихання, а згодом його доправили до лікарні.

Міністр заявив, що людей, які контактували із померлим, відстежать та ізолюють.

На цей час в Індії зафіксовано 73 випадки інфікування Covid-19.

Як повідомлялося, через загрозу поширення коронавірусу уряд Індії вирішив на місяць "заморозити" дію усіх типів туристичних віз.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.