Китай безкоштовно забезпечив масками Францію

Світові новини:у Франції станом на 17 березня підтверджено 7 730 випадків зараження коронавірусом; 175 людей померло.

Китай безкоштовно передав Франції мільйон масок для захисту від коронавірусу. Про це в ефірі телеканалу BFM.TV повідомив міністр Європи та закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

"Китайський літак приземлився (у Франції – ред.) із вантажем захисних засобів", - заявив міністр.

Він додав, що другий літак прибуде у четвер.

Ле Дріан повідомив, що китайська сторона у знак солідарності передала Франції один мільйон масок та інших медичних матеріалів для захисту від коронавірусу з метою запобігання його поширенню.

Раніше Франція, у розпал епідемії в Китаї, передала китайській стороні 17 тонн медичних матеріалів та засобів гігієни.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).