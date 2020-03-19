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У Китаї заарештували колишнього віцегубернатора через хабар

У Китаї заарештували колишнього віцегубернатора через хабар
07:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Національна наглядова комісія завершила розслідування справи Гуанга та передала її органам прокуратури.

Колишній віцегубернатор центрально-китайської провінції Хенань був арештований за підозрою у хабарництві. Про це пише Xinhua.

“Верховна народна прокуратура у четвер оголосила про рішення арештувати Ху Гуанга, колишнього віцегубернатора провінції Хенань в центральному Китаї за підозрою в отриманні хабаря”, - йдеться у матеріалі.

“Центральний дисциплінарний комітет Комуністичної партії Китаю та Національна наглядова комісія минулого місяця оголосили, що Ху був виключений із партії та відсторонений від держслужби за серйозні порушення партійної дисципліни та законів”, - повідомляє Xinhua.

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Додамо, що у провінції Хенань проживає близько 95 млн жителів. Вона вважається однією із найменш економічно розвинених у Китаї.

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Китай, Полиция, Корупция, Хабар, Арешт.
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