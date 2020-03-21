Стало відомо про кількість жертв коронавірусу у світі станом на 21 березня

Світові новини:Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 11 тис. людей, кількість інфікованих наближається до 262 тисяч.

Станом на 07:00 за київським часом суботи, в світі налічувалося 261 тисяча 886 осіб, інфікованих коронавірусом Covid-19, кількість жертв інфекції досягла 11 167 тис., одужали понад 88 тис. осіб, повідомила газета South China Morning Post.

За останню добу кількість підтверджених випадків захворювання в світі зросла на 34,048 тис. Осіб, що померли - на 1,327 тис.

Видання веде електронний підрахунок хворих, що померли і вилікувалися, засноване на офіційних даних відповідних країн.

В Європі за кількістю хворих і летальних випадків продовжує "лідирувати" Італія. Станом на вечір п'ятниці в країні зафіксовано 4,032 тис. смертельних випадків у результаті спричиненої коронавірусом пневмонії, що на 627 більше, ніж за середу.

В Іспанії зафіксовано 19,980 тис. хворих (померли 1,002 тис.), Німеччині - 13,957 тис. (44), Франції - 12,612 тис. (450), Швейцарії - 4,176 тис. (43), Великій Британії - 3,983 тис. (177), Нідерландах - 2,994 тис. (106), Австрії - 2,388 тис. (шість), Бельгії - 2,257 тис. (37), Швеції - 1,623 тис. (16), Норвегії - 1,552 тис. (шість), Данії - 1,255 тис. (дев'ять).

У США на вечір п'ятниці зафіксовано 17 тисяч, 251 випадок зараження коронавірусом при 201 випадку смертельного результату.

В Азії на першому місці залишається Китай, де з грудня минулого року кількість жертв коронавірусу в країні склала 3,255 тис. осіб, зареєстровано 81,008 тис. випадків захворювання. З них в епіцентрі інфекції провінції Хубей померли 3,139 тис. Захворіли - 67,8 тис.

Разом із тим на материковій частині країни за минулу добу зареєстровано 41 новий випадок зараження коронавірусом, всі - у людей, прибулих з-за кордону. Усередині країни вже третій день немає нових інфікованих.

У Південній Кореї за минулу добу зареєстровано 147 нових випадків зараження і вісім нових випадків летального результату, загальна кількість інфікованих досягла 8,799 тис. осіб, померли 102.

В Ірані кількість жертв досягла 1,433 тис. при 19,644 тис. тих, що заразилися.

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано ще більш ніж у 150 країнах і районах світу.

Дані газети постійно коригуються відповідно до одержуваної офіційної інформації.

Як повідомлялося, раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення в світі коронавірусу.

"Ми дійшли висновку, що ситуацію з Covid-19 можна охарактеризувати як пандемію", - сказав він на прес-конференції в Женеві.