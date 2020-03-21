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Від коронавірусу у Італії померло понад 4 тисячі жителів

Від коронавірусу у Італії померло понад 4 тисячі жителів
07:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Світові новини:В країні наразі інфіковано майже 38 тисяч осіб.

В Італії число померлих від спалаху коронавірусної інфекції збільшилось до 4 тис, 32 осіб.

Зокрема, кількість смертей в Італії від коронавірусу за останню добу збільшилась на 18%, або на 627 осіб. Наразі це найвищий показник смертності в Італії за один день з часу появи вірусу в цій країні.

До сьогодні в Італії максимальна кількість смертей від коронавірусу за день не перевищувала 475.

Водночас, як повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на голову департаменту цивільного захисту і надзвичайного стану у зв’язку з коронавірусом Анжело Борреллі, в Італії наразі інфіковано 37 тис. 860 осіб.

В Італії від коронавірусу померла третя українка

Ця цифра збільшилась на 4 тис. 670 у порівнянні з минулою добою. Загальна кількість інфінкованих, померлих та тих, що одужали, становить в Італії 47 тис. 21.

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Италия, Жители, Смерти, Коронавірус, Італійці.
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