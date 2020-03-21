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Субота, 21.03.2020
В Італії від коронавірусу померла третя українка
В Італії від коронавірусу померла третя українка
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В Італії від коронавірусу померла третя українка

В Італії від коронавірусу померла третя українка
06:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Перший випадок, як і другий, стався у провінції Бергамо.

В Італії вже третя українка померла від пневмонії, спричиненої коронавірусом Covid-19.

Про це у коментарі hromadske повідомила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

"На превеликий жаль сьогодні (20 березня — ред.) ми отримали офіційне підтвердження щодо третьої смерті в Італії. Українська громадянка 1960 року", — сказала вона.

Зеленко уточнила, що цей випадок, як і другий, стався у провінції Бергамо.

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Як повідомлялося, 19 березня, в Італії від Сovid-19 померли 627 людей, а кількість інфікованих за минулу добу збільшилася на 4 670 осіб.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 -летальні, 86 031 особа одужала.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

В Україні станом на 20.00 20 березня підтверджено 29 випадків Covid-19.

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Италия, Смерть, Пневмония, Коронавірус, Covid-19.
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