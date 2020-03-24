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Таїлад вводить надзвичайний стан

Таїлад вводить надзвичайний стан
11:58 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: bangkokpost.com

Світові новини:Прем’єр-міністр заявив, що будуть представлені нові вимоги та обов’язки щодо боротьби із поширенням захворювання.

Уряд Таїланду оголись 26 березня про введення надзвичайного стану у країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє Bangkok Post з посиланням на прем’єр-міністра країни Праюта Чан-Оча.

"Прают Чан-Оча у вівторок повідомив, що уряд оголосить про введення надзвичайного стану у четвер та запровадить нові заходи боротьби з коронавірусом " , - йдеться у повідомленні.

Також прем’єр-міністр заявив, що будуть представлені нові вимоги та обов’язки щодо боротьби із поширенням захворювання та буде створений комітет для їх щоденного втілення у життя.

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Зазначається, що, зокрема, заходи будуть направлені проти зловживання соціальними мережами та необґрунтованого підняття цін на продукти.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 383 242 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 524 особа одужала і 16 585 осіб померли.

В Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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Пандемия, Тайиланд, Уряд, Надзвичайний стан, Коронавірус.
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