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В Індонезії вдруге за місяць прокинувся вулкан Мерапі

В Індонезії вдруге за місяць прокинувся вулкан Мерапі
13:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Світові новини:Вже вдруге за місяць Мерапі починає виверження, цього разу попіл піднявся на 5 кілометрів.

Вулкан Мерапі, що в Індонезії, почав виверження попелу у висоту до 5 км.

Про це повідомляє AFP.

"Найактивніший вулкан Індонезії – Мерапі почав у п’ятницю виверження попелу на висоту до 5 тисяч метрів. Це вже друге виверження в цьому місяці", - йдеться у повідомленні.

Попіл і пісок можна побачити за кілька кілометрів від кратера у місті Джок'якарта.

Водночас, місцеві чиновники вирішили не проводити евакуацію через відсутність завданої шкоди.

Раніше цього місяця виверження Мерапі досягало 6 км у висоту.

Зазначається, останнє потужне виверження вулкану сталося у 2010 році. Тоді від стихійного лиха загинуло понад 300 людей, ще 280 тисяч мешканців були евакуйовані.

Як відомо, Індонезія є архіпелагом із понад 17 тисяч островів і має близько 130 активних вулканів.

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Индонезия, Вулкан, Ява, Мерапі, Республіка Індонезія.
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