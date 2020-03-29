Світові новини:У січні китайська влада блокувала Хубей для всіх видів транспорту на тлі поширення коронавірусу.

Китайська провінція Хубей відновила авіасполучення після двомісячного закриття, винятком лишається столиця провінції місто Ухань, де знаходився епіцентр поширення коронавірусу. Про це повідомляє Xinhua.

«Служба цивільної авіації почала відновлювати авіаперельоти в провінції Хубей в центральному Китаї після припинення з метою контролю за спалахом коронавірусу в січні», - йдеться в повідомленні.

За даними Адміністрації цивільної авіації Китаю, всі пасажирські та вантажні рейси на внутрішніх повітряних лініях через аеропорти в Хубеї були відновлені. Винятком є міжнародний аеропорт Тяньхе в столиці провінції місті Ухань.

25 березня в Хубеї також скасували обмеження на виїзд у всіх районах, крім Уханю. Зокрема всі контрольно-пропускні пункти на виїздах зі швидкісних автомагістралей, автомагістралі національного і провінційного рівня були знову відкриті протягом двох днів.