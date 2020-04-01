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У Туркменістані заборонили говорити про коронавірус

У Туркменістані заборонили говорити про коронавірус
02:13 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото:pixabay.com

Світові новини:У Туркменістані побороли коронавірус. Правда тільки саме слово, а не інфекцію.

Влада Туркменістану заборонила вживати слово "коронавірус".

Повідомляють Репортери без кордонів

Відзначається, що державним засобам масової інформації Туркменістану більше не дозволяється використовувати це слово, його також видалили з інформаційних брошур з охорони здоров'я, які розповсюджували в школах, лікарнях і на робочих місцях.

Громадяни Туркменістану мають доступ тільки до односторонньої інформації про епідемію коронавірусу.

Представник "Радіо Азатлик" стверджує, що люди, що носять на вулицях захисні маски або говорять про пандемію, ризикують бути заарештованими.

Крім того, за даними влади, в Туркменістані досі не було виявлено жодного випадку захворювання.

"Репортери без кордонів" вважають, що виключенням із словника слова "коронавірус", щоб приховати всю інформацію про пандемію, уряд Туркменістану наражає на небезпеку своїх громадян".

Туркменістан зайняв останнє місце у Світовому індексі свободи преси за 2019 рік, є однією з найбільш закритих країн світу.

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Все по темі:

Туркменистан, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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