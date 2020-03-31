Собчак зізналась шанувальникам, що перехворіла коронавірусом

Новини шоу бізнесу:Собчак говорить, що на початку грудня вситгла перехворіти коронавірусом: "Просто лежала і не могла встати".

Телеведуча Ксенія Собчак зізналася шанувальникам, що кілька місяців тому злягла з важкою хворобою, яка пізніше дала серйозні ускладнення.

Російський політик, журналіст і телеведуча Ксенія Собчак продовжує підігрівати тему про коронавирусну інфекцію COVID-19. Шоувумен заявила, що швидше за все, вона перехворіла китайською хворобою ще в минулому році. Про цю підозру знаменитість розповіла під час спільного прямого ефіру зі своїм чоловіком Костянтином Богомоловим на своїй сторінці в Instagram.

За словами журналістки, на початку грудня 2019 року лікарі поставили їй діагноз "атипова пневмонія". У той час вона дуже себе погано почувала і змушена була пропити сильні антибіотики.

"Я давно перехворіла на коронавірус. Тому мене тепер уже нічого не бере. На початку грудня я впала зі страшною хворобою, просто лежала і не могла встати. Я ніколи до цього так не хворіла. Кашель, температура, ломота... Діагноз мені поставили "атипова пневмонія", прописали антибіотики. А крім того, пішли ускладнення, я втратила голос. Щоб його відновити, ми екстрено знайшли фоніатра, мені адреналін капали через трубочку", – розповіла Собчак.