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У Філіпінах будуть розстрілювати порушників карантину

У Філіпінах будуть розстрілювати порушників карантину
18:17 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Президент країни дав відповідний наказ поліції, тепер мирні протестувальники, які намагались здійснити заворушення або порушити розподіл їжі під час карантин можуть бути убиті.

Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції розстрілювати протестувальників, які під час карантину виходять на вулиці у пошуках їжі і наражають на небезпеку поліцейських.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Президент Філіппін Родріго Дутерте дав поліцейським зелене світло і дозволив розстрілювати мирних протестувальників, які намагались здійснити заворушення або порушити розподіл їжі під час карантину, який ввели через COVID-19", - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що понад сто людей вийшло на вулиці Кесон Сіті і просили у влади їжі, але їх розігнала поліція, як порушників карантину. Демонстранти запевнили, що вийшли на вулиці, оскільки з’явилась інформація, що будуть роздавати їжу та гроші.

"Мої накази до поліції, військовим та місцевим чиновників: якщо станеться заворушення, якщо вони будуть давати відсіч і ваше життя буде під загрозою - застреліть їх", - заявив Дутерте у телевізійному зверненні наприкінці середи.

Він також закликав ліві групи не здійснювати харчові заворушення.

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Все по темі:

Карантин, Инфекция, Пандемия, Родриго Дутерте, Філіпіни, Коронавірус, Covid-19.
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