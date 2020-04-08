Посол Ізраїлю закликає хасидів не їхати на паломництво

Світові новини:У зверненні також попередили паломників про штрафи за порушення карантину.

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон і міський голова Умані Олександр Цебрій звернулися до хасидів, які планують відправитися на паломництво в Умань, і просять залишитися вдома.

Спільне звернення посла з мером Умані, головним рабином України Моше Азманом і головним рабином Умані Яковом Джантой опубліковано на сторінці посольства у Facebook.

"Тора наказує нам залишатися якомога далі від небезпеки. Через пандемію ми закликаємо вас виконувати вказівки місцевого самоврядування. Залишайтеся на карантині в своїх будинках", - йдеться у зверненні.

Вони також закликали їх дотримуватися всіх карантинних заходів.