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За березень місяць у Японії впав експорт майже на 12%

За березень місяць у Японії впав експорт майже на 12%
18:54 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: unsplash

Світові новини:Японський експорт у березні 2020 року на тлі пандемії коронавірусу впав на 11,7% у річному вимірі - це найбільше скорочення з липня 2016 року.

Водночас експерти, опитані агентством, очікували зниження експорту на 10,1%. При цьому, у лютому експорт упав лише на 1%.

Зниження показників у березні пояснюється неативним впливом закриття кордонів на експортні ланцюжки Японії.

Експорт Японії до Китаю (основного торгового партнера) упав на 8,7%, до США - на 16,5%, до країн ЄС - на 11,1%.

Імпорт у березні 2020 року знизився на 5% (проти 13,9% у лютому). Сальдо торгового балансу - 4,9 млрд ієн (45,47 млн доларів).

Зазначається, що у Японії зареєстровано понад 11 тисяч заражень коронавірусом та понад 200 смертей.

Міністри закордонних справ ЄС у середу розглянуть питання щодо спалаху COVID-19

"Після спалаху захворювань минулого тижня японський уряд розширив надзвичайний стан на усю країну, що дало владі більше можливостей змусити людей залишатися вдома", - пише Reuters.

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Экспорт, Китай, Экономика, Продукция, Пандемия, Финансі, Криза.
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