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Сінгапур продовжив карантин до 1 червня

Сінгапур продовжив карантин до 1 червня
05:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:У Сінгапурі нараховується 9 125 підтверджених випадків коронавірусу та 11 летальних випадків.

Уряд Сінгапуру продовжив загальнонаціональний карантин до 1 червня. Про це повідомляє The Straits Times.

"Карантин, запроваджений з метою запобігти розповсюдженню коронавірусу, буде продовжено ще на місяць, до 1 червня, а існуючі обмеження будуть посилені до 4 травня", - повідомив голова уряду Сінгапуру Лі Сянлун під час звернення до нації.

Це означає, що більше робочих місць буде закрито для скорочення кількості працівників, які забезпечують функціонування необхідних галузей економіки.

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Голова уряду закликав усіх сингапурців залишатися вдома стільки часу, скільки це можливо, і закликав тих, хто мусить виходити на вулицю, робити це поодинці, а не з компанією друзів чи родичів.

"Пам'ятайте: мова не йде лише про дотримання букви закону. Сенс запроваджених обмежень полягає в тому, щоб звести взаємодію до мінімуму й уникати перебування у суспільстві. Це надійний спосіб захистити себе, свою родину та всіх інших", - сказав Лі Сянлун.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, з яких понад 170 тисяч – летальні.

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Сингапур, Карантин, Пандемия, Коронавірус.
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