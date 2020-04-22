Сінгапур продовжив карантин до 1 червня

Світові новини:У Сінгапурі нараховується 9 125 підтверджених випадків коронавірусу та 11 летальних випадків.

Уряд Сінгапуру продовжив загальнонаціональний карантин до 1 червня. Про це повідомляє The Straits Times.

"Карантин, запроваджений з метою запобігти розповсюдженню коронавірусу, буде продовжено ще на місяць, до 1 червня, а існуючі обмеження будуть посилені до 4 травня", - повідомив голова уряду Сінгапуру Лі Сянлун під час звернення до нації.

Це означає, що більше робочих місць буде закрито для скорочення кількості працівників, які забезпечують функціонування необхідних галузей економіки.

Голова уряду закликав усіх сингапурців залишатися вдома стільки часу, скільки це можливо, і закликав тих, хто мусить виходити на вулицю, робити це поодинці, а не з компанією друзів чи родичів.

"Пам'ятайте: мова не йде лише про дотримання букви закону. Сенс запроваджених обмежень полягає в тому, щоб звести взаємодію до мінімуму й уникати перебування у суспільстві. Це надійний спосіб захистити себе, свою родину та всіх інших", - сказав Лі Сянлун.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, з яких понад 170 тисяч – летальні.