У Північній Кореї прокоментували можливі причини смерті Кім Чен Ина

Світові новини:У диктатора ніби була операція на серці.

Останню добу медіа з посиланням на різні джерела повідомляють про смерть лідера Північної Кореї Кім Чен Ина після операції на серці. Соцмережі також переповнені подібними непідтвердженими повідомленнями, а ще - мемами та фотожабами. І ось нарешті з'явилося перше офіційне повідомлення про стан диктатора.

Керівник Корейської асоціації дружби, дипломат Алехандро Као де Бенос запевнив видання Bloomberg, що інформація про смерть Кім Чен Ина не відповідає дійсності. "Інформація про важкий стан здоров'я нашого маршала Кім Чен Ина є помилковою і зловмисною", - наголосив дипломат.

З Китаю до Північної Кореї вилетіла команда медекспертів, яка проконсультує Кім Чен Ина Востаннє Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня, коли головував під час засідання політбюро правлячої Трудової партії КНДР.

У той же час, експерти зазначають, інформацію про смерть Кім Чен Ина можуть приховувати й не підтверджувати кілька днів, доки остаточно не визначаться із наступником на цю посаду. Лідеркою Північної Кореї має стати сестра Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон.