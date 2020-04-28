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В одному з міст КНДР помітили потяг Кім Чен Ина із супутника

В одному з міст КНДР помітили потяг Кім Чен Ина із супутника
01:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Потяг Кім Чен Ина знаходився на залізничному вокзалі в курортному місті Вонсан 21 і 23 квітня на станції для родини лідера КНДР.

Супутники зафіксували потяг, яким зазвичай користується лідер КНДР Кім Чен Ин, біля його резиденції у курортному місті на східному узбережжі країни на тлі чуток про погіршення стану здоров'я північнокорейського лідера. Про це повідомляє АР із посиланням на сайт “38 North”, що займається вивченням і моніторингом подій у Північній Кореї.

«Наявність потяга не підтверджує місце перебування північнокорейського лідера і не свідчить про його здоров'я, але додає ваги повідомленням про те, що Кім Чен Ин перебуває в елітному районі на східному узбережжі країни», - наголошується у публікації.

Супутникові фотографії, опубліковані 38 North, нічого не говорять про проблеми зі здоров’ям Кім Чен Ина, однак перегукуються з інформацією уряду Південної Кореї, що лідер КНДР перебуває за межами столиці Пхеньяна.

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Як повідомлялося, чутки про погіршення стану здоров'я північнокорейського лідера з'явилися після того, як Кім Чен Ин не був 15 квітня на церемонії, присвяченій 108-й річниці з дня народження його діда Кім Ір Сена. З моменту вступу на посаду наприкінці 2011 року він завжди брав участь у таких церемоніях.

Востаннє Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня, під час засідання політбюро правлячої Трудової партії КНДР.

У суботу в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Китай направив команду лікарів і високопоставлених дипломатів для консультування з приводу Кім Чен Ина. Потім повідомлялося, що Кім помер після невдалої операції на серці.

Однак північнокорейський дипломат іспанського походження, президент Корейської асоціації дружби Алехандро Као де Бенос назвав повідомлення про смерть лідера КНДР Кім Чен Ина неправдивими, тоді як державні ЗМІ інформацію не коментують.

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КНДР, Ким Чен Ин, Супутник, Потяг.
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