Принц Саудівської Аравії госпіталізований через коронавірус

Світові новини:Клініки в Ер-Ріяді готуються приймати більше членів королівської родини з COVID-19.

Більш ніж через шість тижнів після того, як Саудівська Аравія повідомила про перший випадок зараження, коронавірус завдав удар в серце великої королівської родини.

Саудівський принц, який обіймає посаду губернатора провінції Ер-Ріяд, потрапив у відділення інтенсивної терапії через COVID-19. Кілька десятків інших членів королівської родини теж захворіли, - пише New York Times. Лікарі в елітній клініці, яка обслуговує династію Аль-Сауд, готують 500 лікарняних ліжок на випадок зараження монархів країни і наближених до них людей.

Про це йдеться у внутрішньому документі про "високу тривогу", який розіслало керівництво клініки. Документ опинився в руках журналістів.

"Є розпорядження готуватися приймати VIP з усієї країни", - йдеться в документі адміністрації Спеціалістської лікарні і дослідного центру Короля Фасала, який отримали лікарі. "Ми не знаємо, скільки буде випадків, але ми повинні бути в стані високої готовності", - йдеться в повідомленні, в якому також сказано, що "всі хронічні пацієнти повинні залишити клініку якомога швидше".

Лише "випадки надзвичайної важливості" можна лікувати. Також всі хворі члени персоналу буде лікуватися в менш елітній лікарні, щоб звільнити місце для королівської сім'ї. New York Times пише, що близько 150 членів монаршої династії контактували з коронавірусом включно з тими, хто перебуває на нижчих ланках.

Про це виданню розповіло джерело, наближене до сім'ї. 84-річний король Салман усамітнився заради своєї безпеки в палаці на острові поблизу міста Джедда у Червоному морі. Його син 34-річний крон-принц Мохаммед бін Салман, який фактично керує країною, разом з багатьма своїми міністрами переїхав у віддалене місце на тому ж узбережжі, де він обіцяв побудувати футуристичне місто Неом.

Повідомляється, що заразився коронавірусом і тепер лікується принц Фейсал бін Бандар бін Абдулазіз Аль-Сауд, який керує провінцією Ер-Ріяд.

Про його захворювання повідомили два лікарі зі зв'язками в елітній клініці, а також ще два джерела, наближені до королівської родини. Колишній військовий офіцер, якому більше 70 років, - племінник короля Салмана і внук засновника сучасного королівства Саудівська Аравія.

Будучи губернатором Ер-Ріяду, він обіймає посаду, яка раніше належала улюбленому сину колишнього короля Абдулли, а перед тим королю Салману. Королівська родина Саудівської Аравії включає тисячі принців, багато з яких постійно подорожують в Європу. Лікарі, наближені до династії, розповіли New York Times, що деякі з них могли привезти коронавірус з собою з таких поїздок.