Коронавірус: в Ірані за добу померли майже 130 пацієнтів

Світові новини:Від наслідків коронавірусу в Ірані померли 1 685 пацієнтів.

Ще 129 осіб за останню добу померли в Ірані після зараження коронавірусом, повідомляють у неділю ЗМІ цієї країни.

Таким чином, загалом у країні від наслідків зараження COVID-19 померли 1 685 пацієнтів.

В Ірані діагностували вже 21 638 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомлялося раніше, поширення коронавірусу в Бельгії наростає, зазначають у МОЗ Королівства, за минулу добу зафіксовано 586 нових заражень, що довело загальну кількість виявлених випадків до 3 тис.401.

Зареєстровано 8 нових летальних випадків, що становить загалом із початку епідемії 75.