Коронавірус у Бельгії: кількість хворих понад 3,5 тис, померли вже 75 осіб

Світові новини:Поширення коронавірусу вдасться зупинити не менше ніж через вісім тижнів, припустила Маггі Де Блок.

Поширення коронавірусу в Бельгії наростає, зазначають у МОЗ Королівства, за минулу добу зафіксовано 586 нових заражень, що довело загальну кількість виявлених випадків до 3 тис.401.

Зареєстровано 8 нових летальних випадків, що становить загалом із початку епідемії 75.

За останню добу 335 пацієнтів з COVID-19 госпіталізовані, і 76 виписані як вилікувані.

Міністр охорони здоров'я Бельгії Маггі Де Блок припустила, що поширення коронавірусу вдасться зупинити не менше ніж через вісім тижнів.

"Коли вірус поширюється в країні, він, як правило, залишається кілька тижнів", - наводить її слова видання De Zondag.

На думку де Блок, є підстави "послатися на такі країни, як Китай або Південна Корея, які пережили це до нас".

"Ми зараз просуваємося до піку епідемії, після чого крива піде на зниження. Я вважаю, що ця ситуація триватиме ще, принаймні, вісім тижнів", - пояснила міністр.

За її словами, досвід Китаю та Південної Кореї підтверджує, що цей "вірус, хоча і новий, але поводиться він, як інші віруси тієї ж сім'ї".