Перші смерті на коронавірус зафіксовано у Колумбії, Косові, Румунії та Гуамі

Світові новини:В останні години низка країн оголосила про додаткові заходи боротьби проти захворювання.

Влади Колумбії, Косова, Румунії, Кіпру та Гуаму (територія США) повідомили про перші випадки смерті людей, що заразилися коронавірусом COVID-19, передають європейські ЗМІ.

Крім того, палестинці повідомили про перші зафіксовані випадки зараження коронавірусом у секторі Газа.

В останні години низка країн оголосила про додаткові заходи боротьби проти захворювання. Так, в Австралії обмежили роботу ресторанів і кафе (дозволено тільки приготування їжі на винос), готелів, нічних клубів, концертних залів. Школи в Австралії продовжать роботу.

У Малайзії доручили військовим контролювати дотримання обмежувальних заходів на міських вулицях.

До Сінгапуру заборонили в'їзд усіх іноземців, крім тих, які працюють в життєво важливих секторах економіки. У суботу призупинила допуск іноземних громадян на свою територію і влада Куби.

В Індії для стримування поширення інфекції вирішили ввести комендантську годину, зазначає The Guardian.