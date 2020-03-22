В Іспанії режим надзвичайного стану буде до 12 квітня

Світові новини:Період надзвичайного стану для 47 млн іспанських громадян триватиме до Великодня (12 квітня - ред.) включно.

В Іспанії продовжили надзвичайний стан на 15 днів, попередній мав закінчитися 29 березня. Про це повідомляє El Pais.

"Уряд продовжить надзвичайний стан у зв'язку з поширенням коронавірусу, якщо рішення затвердять у парламенті", - йдеться у повідомленні.

Про це заявив голова уряду Іспанії Педро Санчес у відеозверненні до регіональних керівників 22 березня.

Зараз в Іспанії налічується 28 562 інфікованих та 1720 летальних випадків. Протягом останніх 24 годин унаслідок коронавірусу померли майже 400 людей.

Як повідомлялося, Іспанія є другою за масштабами ураження новим коронавірусом країною Європи. Особливо сильно від коронавірусу постраждав регіон довкола столиці Іспанії Мадрида. Тут зафіксовано майже 9 тис. випадків зараження вірусом та близько 800 жертв.