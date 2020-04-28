Японія у травні готує до затвердження препарат "Ремдесівір" проти коронавірусу

Світові новини:Наступного місяця Японія планує затвердити препарат "Ремдесівір" для лікування хворих на коронавірус COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на засіданні парламенту, повідомляє Kyodo News.

"Швидке затвердження фармацевтичного препарату (Ремдесівір) буде можливим", - сказав Абе.

Як зазначається, препарат "Ремдесівір" був розроблений американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences Inc. як можливі ліки від Еболи.

Клінічний тест, проведений міжнародною командою щодо пацієнтів із вираженими симптомами COVID-19, завершиться цього місяця.

Нещодавно видання New England Journal of Medicine опублікувало дослідження, в якому було продемонстровано ефективність препарату майже у 70 відсотків серед 53 хворих на коронавірус з вираженими симптомами. Водночас препарат спричинив серйозні побічні ефекти, такі як погіршення функції нирок, у чверті з пацієнтів, які його прийняли.

"Зараз ми проводимо клінічні випробування і зосереджені на підтвердженні ефективності та безпеки препарату", - заявив речник японського підрозділу Gilead Sciences.

Також у понеділок японська компанія Shionogi & Co. заявила, що розробить вакцину проти нового коронавірусу. Планується, що клінічні випробування розпочнуться цього року.

Як повідомляв Укрінформ, кількість підтверджених випадків заражень COVID-19 у світі досягла 3 004 120 та включає 207 119 смертей від цієї хвороби і 882 772 одужання.