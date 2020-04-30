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Китай заперечує провину і виступає проти розслідування щодо поширення пандемії коронавірусу

Китай заперечує провину і виступає проти розслідування щодо поширення пандемії коронавірусу
09:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Китай рішуче виступає проти міжнародного розслідування, спрямованого на звинувачення республіки в поширенні пандемії коронавірусу.

Про це заявив заступник глави МЗС КНР Юе Юйчен в інтерв'ю NBC.

"Ми не проти нормального спілкування і взаємної роботи вчених. Ми виступаємо проти довільних розслідувань, заснованих на презумпції вини Китаю. Ми рішуче проти цього", - сказав Юе Юйчен.

За його словами, будь-які заяви, що вимагають від Китаю відшкодування збитку від пандемії, є "безглуздими" і являють собою "політичний фарс".

"Не існує міжнародного закону, який підтримував би звинувачення країни в тому, що вона просто першою повідомила про хвороби", - підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив про декілька можливих «варіантів» відповідальності Китаю за поширення пандемії коронавірусу. Він повідомив, у США триває «серйозне розслідування» поведінки китайської влади під час першого спалаху епідемії коронавірусу в місті Ухань.

Китай звинувачує США у поширенні брехні про коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї в грудні 2019 року було зареєстровано перші випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом COVID-19.

Станом на ранок 30 квітня в світі зафіксовано 3 220 346 випадків коронавірусу, з них 2 162 за сьогодні. Померло в зв'язку з хворобою 228 236 осіб, 206 - сьогодні. Кількість людей, які видужали від коронавірусу, досягло 1 мільйона 356 осіб.

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Китай, США, Розслідування, Коронавірус, Провина, Заперечення, Міжнародний скандал, МЗС КНР, Юе Юйчен.
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