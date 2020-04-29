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Китай звинувачує США у поширенні брехні про коронавірус

Китай звинувачує США у поширенні брехні про коронавірус
03:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:У Китаї заявили, що політики у США поширюють брехню проти Пекіна з метою приховати власні прорахунки у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Пекін розкритикував американських політиків за те, що вони поширюють брехню навколо пандемії Covid-19 після того, як президент США Дональд Трамп та його помічники висловили погрозу вимагати відшкодування збитків у зв'язку з неналежною поведінкою Китаю на початку глобальної кризи", - про це пише SCMP.

Як зазначається, деякі американські політики вдалися до прямої брехні, щоб відвернути увагу від «недостатньої реакції на епідемію коронавірусу у себе вдома».

"Вони переслідують лише одну мету: применшити власну відповідальність за хибні заходи щодо запобігання та контролю епідемії та відвернути увагу громадськості", - заявив у вівторок речник МЗС Китаю Ген Шуан.

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"Я не знаю, який мотив стоїть за вимогою розслідування, вимогою відшкодування збитків та компенсації. Це політична маніпуляція", - додав Шуан.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив про декілька можливих «варіантів» відповідальності Китаю за поширення пандемії коронавірусу.

Також Трамп додав, що у Сполучених Штатах Америки триває «серйозне розслідування» поведінки китайської влади під час першого вибуху епідемії коронавірусу в місті Ухань.

США наразі є найбільш ураженою COVID-19 державою світу – всього там зафіксовано станом на ранок 28 квітня більше 1 мільйона випадків зараження. У Китаї ж навпаки – хвороба вже практично вщухла, а Ухань, колишній епіцентр COVID-19, вже розблоковано. Китайська влада раніше заявила офіційно про «перемогу над коронавірусом».

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За даними Worldometer, станом на 15.00 28 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 по всьому світу становить 3 081 561, серед яких 212 337 смертей та 931 946 випадків одужання пацієнтів.

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Китай, США, Фэйк, Брехня, Коронавірус.
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