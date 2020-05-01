Скачать
П'ятниця, 01.05.2020
Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд заробітчан
Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд заробітчан
Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 1 травня
Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 1 травня
Челсі хоче укласти контракт з Абрахамом до 2025 року
Челсі хоче укласти контракт з Абрахамом до 2025 року
Світлана Лобода презентувала сингл на нову пісню "Мій" (Аудіо)
Світлана Лобода презентувала сингл на нову пісню "Мій" (Аудіо)

Китай не допускає ВООЗ до розслідування про походження Covid-19

Китай не допускає ВООЗ до розслідування про походження Covid-19
14:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Світові новини:ВООЗ продовжить направляти запити в комісію з охорони здоров'я КНР і китайській владі.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в КНР Годен Галеа повідомив, що китайська влада кілька разів відхилила прохання ВООЗ взяти участь в розслідуванні про походження коронавірусу.

В організації вважають, що у Китаю немає вагомих підстав не допускати її до розслідування. «Ми знаємо, що проводиться якесь національне розслідування (у Китаї.- ред.), але на даному етапі нас не запрошували приєднатися», - заявив представник ВООЗ телеканалу Sky News, передає kommersant. Галеа додав, що ВООЗ продовжить направляти запити в комісію з охорони здоров'я КНР і китайській владі.

Поліція відкрила справу через послаблення карантину в Черкасах

Як повідомляв УНІАН, розвідка США заявила, що коронавірус не був створений штучно. Між тим, американський президент Дональд Трамп впевнений, що поширення вірусу почалося з лабораторії в китайському Ухані. Трамп вважає, що Китай винен у пандемії коронавірусу, і пригрозив ввести нові мита на китайські товари.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Китай, ВООЗ, Розслідування, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перше травня 2020: привітання у прозі та картинках
02 Сьогодні відзначають День праці
03 Організації світового масштабу вмовляють Лукашенка ввести карантин в Білорусі
04 З Кореї доставили захисні костюми для медиків
05 У віці 56 років померла солістка гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль: уряд готує план до поступового пом’якшення карантину
Шмигаль: уряд готує план до поступового пом’якшення карантину
У Хмельницькому будуть працювати продуктові ринки та кавові кіоски
У Хмельницькому будуть працювати продуктові ринки та кавові кіоски
З початку доби на Донбасі двоє поранених військових
З початку доби на Донбасі двоє поранених військових
Їдеї манікюру 2020: цікавий дизайн для нігтів весна-літо 2020
Їдеї манікюру 2020: цікавий дизайн для нігтів весна-літо 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся