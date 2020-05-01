Китай не допускає ВООЗ до розслідування про походження Covid-19

Світові новини:ВООЗ продовжить направляти запити в комісію з охорони здоров'я КНР і китайській владі.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в КНР Годен Галеа повідомив, що китайська влада кілька разів відхилила прохання ВООЗ взяти участь в розслідуванні про походження коронавірусу.

В організації вважають, що у Китаю немає вагомих підстав не допускати її до розслідування. «Ми знаємо, що проводиться якесь національне розслідування (у Китаї.- ред.), але на даному етапі нас не запрошували приєднатися», - заявив представник ВООЗ телеканалу Sky News, передає kommersant. Галеа додав, що ВООЗ продовжить направляти запити в комісію з охорони здоров'я КНР і китайській владі.

Як повідомляв УНІАН, розвідка США заявила, що коронавірус не був створений штучно. Між тим, американський президент Дональд Трамп впевнений, що поширення вірусу почалося з лабораторії в китайському Ухані. Трамп вважає, що Китай винен у пандемії коронавірусу, і пригрозив ввести нові мита на китайські товари.