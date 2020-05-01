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П'ятниця, 01.05.2020
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Поліція відкрила справу через послаблення карантину в Черкасах

Поліція відкрила справу через послаблення карантину в Черкасах
12:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

"Сьогодні, 1 травня, Черкаським відділом поліції відомості за фактом прийняття виконкомом відповідного рішення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України", - про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції.

Як додали у поліції, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання законних вимог - притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП.

Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстку відповідь на скасування карантинних обмежень у Черкасах.

"Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!" - написав він у Тwitter.

На Черкащині зафіксували ще одну смерть від коронавірусу

Як повідомлялося виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня, виходячи за рамки повноважень, дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Попри те, що рішення виконкому суперечить постанові Кабміну від 11 березня № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», виконавчий комітет відмовився його скасувати.

Таким чином керівництво міської ради ігнорує вимоги уряду України та свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області. І це при тому, що на Черкащині зафіксовано 296 випадків захворювання на коронавірус (6 – за добу), з них 112 – у місті Черкаси, дев’ять осіб загинули (1 – за минулу добу).

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Аваков, Полиция, Карантин, Черкаси, Послаблення карантину.
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