Поліція відкрила справу через послаблення карантину в Черкасах

Новини України:Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

"Сьогодні, 1 травня, Черкаським відділом поліції відомості за фактом прийняття виконкомом відповідного рішення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України", - про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції.

Як додали у поліції, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання законних вимог - притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП.

Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстку відповідь на скасування карантинних обмежень у Черкасах.

"Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!" - написав він у Тwitter.

Як повідомлялося виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня, виходячи за рамки повноважень, дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Попри те, що рішення виконкому суперечить постанові Кабміну від 11 березня № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», виконавчий комітет відмовився його скасувати.

Таким чином керівництво міської ради ігнорує вимоги уряду України та свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області. І це при тому, що на Черкащині зафіксовано 296 випадків захворювання на коронавірус (6 – за добу), з них 112 – у місті Черкаси, дев’ять осіб загинули (1 – за минулу добу).