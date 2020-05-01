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У Китаї підтвердили 12 нових випадків COVID-19

У Китаї підтвердили 12 нових випадків COVID-19
19:44 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Світові новини:У Китаї 12 нових випадків коронавірусної хвороби, шість з яких виявили в людей, які подорожували за кордон.

 Національна комісія з питань охорони здоров’я Китаю заявила про 12 нових випадків коронавірусної хвороби, шість з яких виявили в людей, які подорожували за кордон.

“Національна комісія з охорони здоров’я Китаю заявила, що виявлено 12 нових підтверджених випадків зараження, і що шість із них були включені до тих випадків, де люди подорожували за кордон. Не зафіксовано жодної нової смерті, але було 25 додаткових безсимптомних випадків”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Китай не запросив Всесвітню організацію охорони здоров’я приєднатися до національного розслідування щодо походження коронавірусної інфекції.

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Китай, Пандемия, Коронавірус, Covid-19, Нові випадки.
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