Німеччина і Чехія готуються до пом'якшення карантину

Світові новини:У Чехії карантин послаблюють у "турборежимі".

У Німеччині з наступного тижня розпочинається поетапне послаблення карантину.

Про це повідомляє DW.

Громадянам дозволять відвідувати релігійні служби, музеї, дитячі майданчики, виставки та зоопарки з умовою дотримання необхідних санітарних вимог.

Меркель назвала це рішення "проміжним кроком ". Соціальну дистанцію там залишають поки що до 10 травня.

Карантин також послаблюють у "пришвидшеному" режимі в Чехії, попри зростання кількості інфікованих. З 11 травня чехи зможуть відвідувати усі магазини, брати участь у спортивних і культурних заходах.

Маленьким дітям, музикантам й акторам дозволять не носити захисні маски, пише Європейська правда.