Німеччина і Чехія готуються до пом'якшення карантину

У Німеччині з наступного тижня розпочинається поетапне послаблення карантину.
Про це повідомляє DW.
Громадянам дозволять відвідувати релігійні служби, музеї, дитячі майданчики, виставки та зоопарки з умовою дотримання необхідних санітарних вимог.
Меркель назвала це рішення "проміжним кроком ". Соціальну дистанцію там залишають поки що до 10 травня.
Карантин також послаблюють у "пришвидшеному" режимі в Чехії, попри зростання кількості інфікованих. З 11 травня чехи зможуть відвідувати усі магазини, брати участь у спортивних і культурних заходах.
Маленьким дітям, музикантам й акторам дозволять не носити захисні маски, пише Європейська правда.