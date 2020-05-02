У Китаї повідомили про один випадок коронавірусу

Світові новини:Загалом, кількість підтверджених випадків у Китаї склала 82 875.

Китай повідомляє, що за добу на коронавірус захворіла тільки одна людина, летальних випадків немає.

Про це пише CNBC з посиланням на Національну комісію охорони здоров’я Китаю.

При цьому чиновники зауважили, що єдиний зареєстрований випадок зараження – «імпортований».

Загалом, кількість підтверджених випадків у Китаї склала 82 875, а загиблих – 4 633. За інформацією комісії, 77 685 пацієнтів одужали і були виписані з лікарень. Під медичним контролем перебувають 989 осіб, у яких коронавірус розвивався без симптомів.