У Китаї після карантину активно розвивається культурний туризм

Світові новини:Це показали перші три дні першотравневих свят.

Китай, який показав всьому світу модель жорсткого карантину, яку майже всі країни в тій чи іншій мірі копіюють, тепер демонструє модель номер два - щодо виходу з нього. І якщо початок цього виходу був повільним і обережним, то зараз його темпи прискорюються.

Так, за три святкові дні на Цінмін (День поминання небіжчиків) в середині квітня, жителі країни здійснили в цілому 43,25 млн. внутрішніх поїздок - в основному для того, щоб помилуватися весняними краєвидами недалеко від місця, де живуть.

Незважаючи на масштабність цієї цифри, за мірками Китаю вона невелика - - на 61,4% менше, ніж в такі ж вихідні в 2019-м. Крім того, навіть ті люди, які зважилися на поїздку, економили на витратах. Незважаючи на рекламні кампанії та нові пакети послуг від туристичних агентств, доходи від туризму впали на 80,7% в порівнянні з минулим роком.

Однак перші три дні першотравневих вихідних (в Китаї вони триватимуть п'ять днів), показали, як пише «Женьмінь Жибао», посилаючись на агентство Сіньхуа, вже інші цифри. За той же термін, що і на Цінмін, китайці за даними Міністерства культури і туризму країни зробили вже близько 85 млн. туристичних поїздок, тобто майже вдвічі більше. З прибутками туристичної галузі справи теж покращилися - за ці три дні вони склали $4,97 млрд. Причому темпи наростали і всередині цих трьох травневих днів - 3-го травня поїздок було 30,94 млн., а грошей на них витрачено $1,78 млрд .