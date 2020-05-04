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У Китаї після карантину активно розвивається культурний туризм

У Китаї після карантину активно розвивається культурний туризм
17:08 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Unsplash

Світові новини:Це показали перші три дні першотравневих свят.

Китай, який показав всьому світу модель жорсткого карантину, яку майже всі країни в тій чи іншій мірі копіюють, тепер демонструє модель номер два - щодо виходу з нього. І якщо початок цього виходу був повільним і обережним, то зараз його темпи прискорюються.

Так, за три святкові дні на Цінмін (День поминання небіжчиків) в середині квітня, жителі країни здійснили в цілому 43,25 млн. внутрішніх поїздок - в основному для того, щоб помилуватися весняними краєвидами недалеко від місця, де живуть.

Незважаючи на масштабність цієї цифри, за мірками Китаю вона невелика - - на 61,4% менше, ніж в такі ж вихідні в 2019-м. Крім того, навіть ті люди, які зважилися на поїздку, економили на витратах. Незважаючи на рекламні кампанії та нові пакети послуг від туристичних агентств, доходи від туризму впали на 80,7% в порівнянні з минулим роком.

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Однак перші три дні першотравневих вихідних (в Китаї вони триватимуть п'ять днів), показали, як пише «Женьмінь Жибао», посилаючись на агентство Сіньхуа, вже інші цифри. За той же термін, що і на Цінмін, китайці за даними Міністерства культури і туризму країни зробили вже близько 85 млн. туристичних поїздок, тобто майже вдвічі більше. З прибутками туристичної галузі справи теж покращилися - за ці три дні вони склали $4,97 млрд. Причому темпи наростали і всередині цих трьох травневих днів - 3-го травня поїздок було 30,94 млн., а грошей на них витрачено $1,78 млрд .

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Все по темі:

Китай, Культура, Экономика, Туризм, Карантин.
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