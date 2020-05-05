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В Японії продовжили надзвичайний стан до 31 травня

В Японії продовжили надзвичайний стан до 31 травня
07:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Світові новини:Надзвичайний стан мав закінчитися вже в цієї середи, 6 травня.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про продовження надзвичайного стану через коронавірус до 31 травня.

"Я продовжу період надзвичайного стану, який я оголосив 7 квітня до 31 травня. Охоплена територія - всі префектури в країні", - повідомляє видання Japan today.

Надзвичайний стан мав закінчитися вже в цю середу, 6 травня. Але міністр охорони здоров'я Ясутоші Нісімура заявив, що кількість нових випадків, виявлених за добу, не знизилося до цільового рівня.

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Колишній прем'єр-міністр Японії, голова оргкомітету Олімпіади в Токіо Єсіро Морі допустив, що Ігри-2020 можуть бути повністю скасовані. За його словами, це станеться, якщо ситуацію з пандемією коронавірусу не вдасться взяти під контроль у 2021 році.

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Пандемия, Японія, Надзвичайний стан, Каратин.
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