В Японії продовжили надзвичайний стан до 31 травня

Світові новини:Надзвичайний стан мав закінчитися вже в цієї середи, 6 травня.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про продовження надзвичайного стану через коронавірус до 31 травня.

"Я продовжу період надзвичайного стану, який я оголосив 7 квітня до 31 травня. Охоплена територія - всі префектури в країні", - повідомляє видання Japan today.

Надзвичайний стан мав закінчитися вже в цю середу, 6 травня. Але міністр охорони здоров'я Ясутоші Нісімура заявив, що кількість нових випадків, виявлених за добу, не знизилося до цільового рівня.

Колишній прем'єр-міністр Японії, голова оргкомітету Олімпіади в Токіо Єсіро Морі допустив, що Ігри-2020 можуть бути повністю скасовані. За його словами, це станеться, якщо ситуацію з пандемією коронавірусу не вдасться взяти під контроль у 2021 році.