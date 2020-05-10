В Ухані з квітня місяця зафіксовано перший випадок COVID-19

Світові новини:У Китаї виявили 14 випадків COVID-19 за добу, один з них стався в місті Ухань, де заражень не фіксували із 3 квітня.

У Китаї виявили 14 випадків COVID-19 за добу, один з них стався в місті Ухань, де заражень не фіксували із 3 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Національна комісія з охорони здоров'я Китаю повідомила про 14 нових підтверджених випадків коронавірусу 9 травня. Це є максимальним показником з 28 квітня, включаючи перший випадок за більш ніж місяць в Ухані, де спалах зафіксували в кінці минулого року", - пишуть у виданні.

Так, минулого четверга Китай офіційно оголосив у всіх районах країни низький рівень небезпеки.

Повідомляється, що 14 нових випадків за добу являють собою стрибок захворювань в порівнянні з єдиним хворим, про якого повідомлялося раніше.

Варто відзначити, що 11 випадків заражень було виявлено в місті Шулан в північно-східній провінції Цзілінь.

Китай визнав прорахунки під час пандемії COVID-19.