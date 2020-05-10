У Китаї кінотеатрам дозволили відновити роботу

Світові новини:Кінотеатри в Китаї були закриті з кінця січня через пандемію коронавірусу.

Кінотеатрам Китаю дозволили відновити роботу за умови дотримання санітарних заходів.

Про це повідомляє Variety.

Кінотеатри в Китаї були закриті до кінця січня через пандемію коронавірусу.

Коли точно почнуть роботу кінотеатри, поки не відомо, але глядачі повинні будуть сидіти на безпечній відстані, а у самих залах повинно бути регулярне провітрювання, прибирання та дезінфекція. Глядачі зобов'язані носити захисні маски.

Китайська держрада також закликала повністю відновити інші види діяльності, в тому числі роботу ресторанів, супермаркетів і торгових центрів.

Новий коронавірус навряд чи зникне, як це було з коронавірусом SARS 17 років тому. На думку китайських учених, COVID-19 буде повертатися щорічно, як грип.