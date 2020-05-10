Скачать
Неділя, 10.05.2020
МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
Ляшко розповів умови, за яких запрацює метро в Україні
Ляшко розповів умови, за яких запрацює метро в Україні
Відомі подробиці проведення першого етапу Формули-1
Відомі подробиці проведення першого етапу Формули-1
Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах
Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах

Жителі Гонконгу страйкують попри пандемію

Жителі Гонконгу страйкують попри пандемію
21:25 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Світові новини:Попри небезпеку зараження коронавірусом, сотні людей вийшли на вулиці Гонконгу, щоб висловити свою незгоду з діями уряду.

КИЇВ. 10 травня. УНН. Попри небезпеку зараження коронавірусом, сотні людей вийшли на вулиці Гонконгу, щоб висловити свою незгоду з діями уряду. Серед заарештованих поліцією є 12-річна дівчинка, передає УНН із посиланням на DW.

У Гонконзі сотні людей у неділю, 10 травня, протестують проти політики уряду. Акції відбуваються одразу в кількох торговельних центрах. Під час демонстрацій поліція заарештувала щонайменше 11 осіб, серед яких 12-річна дівчинка.

Крім того, на кілька десятків людей накладені штрафи за порушення правил мінімальної дистанції, необхідної для стримування поширення коронавірусу. Згідно з чинними натепер правилами, у Гонконзі забороняється збиратися групами більше восьми осіб.

Під час антиурядових виступів демонстранти звинуватили владу у зловживанні заходами задля боротьби з пандемією COVID-19. На думку мітингарів, ці заходи застосовуються з метою обмеження громадянських свобод у Гонконзі. В одному з торговельних центрі співробітник поліції застосував перцевий спрей проти демонстрантів і журналістів після того, як в правоохоронців кинули пляшкою з водою.

У Китаї кінотеатрам дозволили відновити роботу

Нагадаємо, в Гонконгу з весни 2019 року тривають протести, що почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Страйк, Гонконг, Пандемия, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День Матері 2020: поздоровлення у віршах і листівках
02 День матері 2020: історія свята і цікаві факти
03 В Україні понад 15 тисяч випадків COVID-19
04 Бій Келвін Каттар - Джеремі Стівенсон на UFC 249 (Відео)
05 ПСЖ хоче продовжити оренду Мауро Ікарді
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
МОЗ повідомило за яких умов влітку відкриють дитячі садки
МОЗ повідомило за яких умов влітку відкриють дитячі садки
Психологи припускають хвилю розлучень в Україні після карантину
Психологи припускають хвилю розлучень в Україні після карантину
У Німеччині меншає кількість біженців через пандемію
У Німеччині меншає кількість біженців через пандемію
День матері 2020: привітання для найцінніших
День матері 2020: привітання для найцінніших
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся