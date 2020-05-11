В Індонезії стався сильний землетрус

Світові новини:Землетрус магнітудою 5,6 стався в східній частині Індонезії біля островів Танімбар.

Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Землетрус було зафіксовано в 01.06 по часу UTC (04.06 за Києвом). Епіцентр розташовувався в 259 кілометрах на північний захід від населеного пункту Саумлакі. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

За даними Національного управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії (BMKG), магнітуда землетрусу склала 5,7.

Інформація про можливі жертви та руйнування не надходила.

Нагадаємо: в Ірані межах провінцій Тегеран і Мазендеран стався землетрус магнітудою 5,1. Епіцентр поштовхів знаходився в 58 км на схід від іранської столиці на глибині 10 км.