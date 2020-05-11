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В Ірані військові обстріляли свій же корабель, загинули 40 людей

В Ірані військові обстріляли свій же корабель, загинули 40 людей
07:18 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Інцидент трапився під час військових навчань іранських військових.

За повідомленням іранських ЗМІ, під час військових навчань іранський есмінець випадково відкрив вогонь по одному зі своїх військових кораблів.

В Оманській затоці іранський есмінець випадково запустив протикорабельну крилату ракету C-802 (Noor) в лінкор, який також брав участь у навчаннях, повідомляє УП із посиланням на Elsol та Daily Mail.

За даними місцевих ЗМІ, в інциденті загинуло 40 військовослужбовців, десятки зникли в морі.

Журналіст Тагвей Бабак, своєю чергою, повідомляє, що есмінець запустив протикорабельну ракету у військово-транспортне судно Konarak, пише РБК-Україна. Після цього потерпілий корабель затонув. На його борту було 30 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Ірані розбився літак "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану офіційно визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

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3 лютого директор з розслідування нещасних випадків в іранській Організації цивільної авіації Хасан Резайфар заявив, що Іран більше не ділитиметься з Україною доказами у справі щодо збиття літака МАУ через те, що дані розслідування "злили" українським ЗМІ.

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Иран, Эсминец, Військові, Військові навчання, Обстріляли.
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