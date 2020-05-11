Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти ще на мільйон барелів на добу

Світові новини:Порівняно з квітнем зниження видобутку Саудівською Аравією складе 4,8 млн барелів, в абсолютному вираженні країна буде видобувати у червні 7,492 млн барелів.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії зобов'язало державну компанію Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні ще на 1 млн барелів щоденно, на додаток до зобов'язань королівства за угодою країн ОПЕК +. Про це інформує агенція SPA.

"Міністерство енергетики Саудівської Аравії доручило саудівській державній компанії Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні додатково на 1 млн барелів щоденно, окрім скорочення, передбаченого останньою угодою країн ОПЕК + від 12 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Saudi Aramco доручено розглянути можливість зниження нафтовидобутку у травні нижче рівня 8,492 млн барелів за домовленістю з клієнтами компанії.

У міністерстві енергетики підкреслили, що мета королівства - за допомогою додаткових скорочень стимулювати інші країни-виробники виконувати зобов'язання та забезпечити додаткові скорочення для стабілізації цін на світовому нафтовому ринку.