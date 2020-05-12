Відновлення бойових дій в Афганістані: президент віддав наказ про наступ

Світові новини:Президент Афганістану наказав військовим почати наступ на талібів.

Афганський президент Аграф Гані у відповідь на все нові напади бойовиків руху Талібан наказав військовим почати проти них наступ.

Про це повідомляє Tolo News із посиланням на телезвернення глави Афганстану.

"У телезверненні Гані заявив, що віддав наказ військовим атакувати талібів. Він також зазначив, що Талібан проігнорував неодноразові заклики до зменшення насилля та до припинення вогню. Він додав, що заклик до припинення вогню не означає слабкість, а говорить про відданість до миру", - йдеться в повідомленні.

У вівторок бойовики здійснили напад на лікарню в районі Дашті-Барчі в Кабулі, внаслідок чого 5 мирних мешканців загинули, а ще 4 отримали поранення. Самі таліби заперечили свою причетність до цього інциденту.

Як відомо, з кінця лютого афганські урядові сили знаходилися в стані "активної оборони", коли таліби погодилися знизити рівень насильства в рамках укладеного мирного договору з США. Проте після підписання цієї угоди інтенсивність атак талібів помітно зросла.