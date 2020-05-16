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Японія ініціюватиме розслідування щодо реагування ВООЗ на пандемію

Японія ініціюватиме розслідування щодо реагування ВООЗ на пандемію
16:18 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Світові новини:Зазначається, що Японія запропонує ЄС провести справедливу незалежну перевірку.

Японія закликає провести розслідування щодо реагування Всесвітньої організації охорони здоров’я на коронавірусну пандемію. Така пропозиція буде висунута на загальних зборах ВООЗ, які розпочнуться у понеділок. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Mainichi.

"Японія закликає розслідувати відповідні дії Всесвітньої організації охорони здоров’я на пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

"Пропозиція буде зроблена на загальних зборах ВООЗ, які розпочнуться у понеділок", - йдеться у повідомленні.

Китай готує санкції проти американських чиновників та підприємств

Нагадаємо, Китай не запросив Всесвітню організацію охорони здоров’я приєднатися до національного розслідування щодо походження коронавірусної інфекції.

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Пандемия, ВООЗ, Японія, Розслідування.
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