Японія ініціюватиме розслідування щодо реагування ВООЗ на пандемію

Японія закликає провести розслідування щодо реагування Всесвітньої організації охорони здоров’я на коронавірусну пандемію. Така пропозиція буде висунута на загальних зборах ВООЗ, які розпочнуться у понеділок. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Mainichi.
"Японія закликає розслідувати відповідні дії Всесвітньої організації охорони здоров’я на пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
"Пропозиція буде зроблена на загальних зборах ВООЗ, які розпочнуться у понеділок", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Китай не запросив Всесвітню організацію охорони здоров’я приєднатися до національного розслідування щодо походження коронавірусної інфекції.