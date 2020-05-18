Верховний лідер Ірану заявив, що всі американці будуть вигнані з Іраку і Сирії

Світові новини:Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що всі американці будуть вигнані з Іраку та Сирії.

Заяву було оприлюднено на сайті Аятоли Алі Хаменеї й пролунало на тлі загострення відносин із США.

"Американці відкрито заявляють, що розмістили в Сирії військових, тому що там є нафта. Хоча треба сказати, що вони не затримаються ні в Іраку, ні в Сирії. Вони однозначно повинні вивести свої війська звідти, і немає сумнівів, що вони будуть вигнані", - йдеться в заяві.

Хаменеї також зазначив, що "частково сучасна ненависть до США пов'язана з поведінкою їх нинішнього керівництва".

Нагадаємо: раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати ніколи не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю.

Ірано-американські відносини значно погіршилися після того, як 3 січня американський дрон атакував в Іраку колону автомобілів, в результаті чого загинув високопоставлений іранський генерал Кассем Сулеймані.