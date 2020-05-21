Суперциклон "Амфан" завдав удару по Індії та Бангладеш: пориви вітру сягають 180 кілометрів на годину

Світові новини:По Індії та Бангладеш завдав удару суперциклон "Амфан".

По Індії та Бангладеш завдав удару суперциклон "Амфан", який у середу, 20 травня, досягнув півночі Бенгальської затоки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Пориви вітру сягають 180 кілометрів на годину. А рясні опади, за прогнозами метеорологів, можуть привести до того, що рівень місцевих річок підніметься на п'ять метрів. Це, в свою чергу, призведе до повеней.

У зоні удару стихії опинилися понад сім мільйонів людей.

Влада евакуює жителів сіл, які розташовані в низинах. Але ситуацію ускладнює той факт, що в багатьох центрах тимчасового розміщення зараз розташовані лазарети для хворих на коронавірус.

Рятувальники змушені поспіхом переобладнати під прийом біженців будівлі ринків і деяких державних установ. Причому дотримуватися безпечної дистанції щодо коронавірусу в таких імпровізованих притулках складно. Через це місцеві жителі часто відмовляються від переміщення, побоюючись заразитися коронавірусом, повідомила поліція Західної Бенгалії.