Скачать
Субота, 23.05.2020
В Україні вже - 20 580 випадків коронавірусу
В Україні вже - 20 580 випадків коронавірусу
Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
МЮ збирається судитися з розробниками гри Football Manager
МЮ збирається судитися з розробниками гри Football Manager
Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками
Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками

Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась

Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
09:10 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Світові новини:Двом пасажирам вдалось уціліти.

Влада Пакистану заявила про щонайменше 97 загиблих унаслідок падіння літака Airbus A320. Про це повідомляє AJ.

Раніше звітували про 76 жертву серед пасажирів. За словами речника міністерства охорони здоров’я Меран Юсуф, 66 загиблих транспортували до державної лікарні Аспірантура, ще 31 – у госпіталі.

Двом пасажирам вдалось уціліти. 19 тіл опізнано. Госпіталізовані також громадяни, у яких врізався літак.  

Авіакатастрофа Pakistan Airlines: лайнер впав на житлові будинки за хвилину до посадки, понад 90 загиблих

Як повідомляв раніше УНІАН, пілот Airbus A320 рейсу PK8303 повідомив про технічні проблеми борту перед катастрофою, заявили в управлінні цивільної авіації Пакистану.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Авиакатастрофа, Пакистан, Загибель.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Раді ще один нардеп заразився COVID-19
02 На Рівненщині за добу коронавірусом захворіли 32 людини
03 Країни Європи не підтримали США у виході із Договору про відкрите небо
04 У середу клуби АПЛ проголосують за початок контактних тренувань
05 У Києві повідомили про підозру чоловіку через побиття поліцейського
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 22 травня
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 22 травня
Байден проти виходу Вашингтона з Договору про відкрите небо
Байден проти виходу Вашингтона з Договору про відкрите небо
Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі
Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся