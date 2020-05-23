Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась

Світові новини:Двом пасажирам вдалось уціліти.

Влада Пакистану заявила про щонайменше 97 загиблих унаслідок падіння літака Airbus A320. Про це повідомляє AJ.

Раніше звітували про 76 жертву серед пасажирів. За словами речника міністерства охорони здоров’я Меран Юсуф, 66 загиблих транспортували до державної лікарні Аспірантура, ще 31 – у госпіталі.

Двом пасажирам вдалось уціліти. 19 тіл опізнано. Госпіталізовані також громадяни, у яких врізався літак.

Як повідомляв раніше УНІАН, пілот Airbus A320 рейсу PK8303 повідомив про технічні проблеми борту перед катастрофою, заявили в управлінні цивільної авіації Пакистану.