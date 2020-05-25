У Киргизстані від коронавірусу помер ексспікер парламенту

Світові новини:У Киргизстані від COVID-19 помер ексспікер парламенту Мукар Чолпонбаєв.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я країни Нурболота Усенбаєва.

"Один (із двох випадків смерті від коронавірусу 24 травня - ред) випадок зафіксовано в Республіканській клінічній інфекційній лікарні (РКІБ), де помер громадський і політичний діяч, ексспікер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаєв. А другий випадок зареєстровано в об'єднаній територіальній лікарні Жайилського району, там помер чоловік 67 років", - зазначив Усенбаєв.

Загалом станом на 25 травня, в КР всього смертей від COVID-19 налічується 16. Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 1433, з них 992 людини одужали.

Як повідомлялося, у світі вже 5,5 млнвипадків інфікування COVID-19.