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У Киргизстані від коронавірусу помер ексспікер парламенту

У Киргизстані від коронавірусу помер ексспікер парламенту
09:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:У Киргизстані від COVID-19 помер ексспікер парламенту Мукар Чолпонбаєв.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я країни Нурболота Усенбаєва.

"Один (із двох випадків смерті від коронавірусу 24 травня - ред) випадок зафіксовано в Республіканській клінічній інфекційній лікарні (РКІБ), де помер громадський і політичний діяч, ексспікер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаєв. А другий випадок зареєстровано в об'єднаній територіальній лікарні Жайилського району, там помер чоловік 67 років", - зазначив Усенбаєв.

Загалом станом на 25 травня, в КР всього смертей від COVID-19 налічується 16. Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 1433, з них 992 людини одужали.

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Як повідомлялося, у світі вже 5,5 млнвипадків інфікування COVID-19.

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Парламент, Смерть, Коронавірус, Covid-19.
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