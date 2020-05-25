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Японія планує скасувати надзвичайний стан по всій країні

Японія планує скасувати надзвичайний стан по всій країні
09:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Японський уряд планує після наради з експертами-епідеміологами скасувати режим надзвичайної ситуації у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє NHK.

«Уряд Японії планує скасувати режим надзвичайної ситуації, який ще діє в п'яти префектурах, після проведення у понеділок (25 травня - ред.) консультацій з радою експертів з коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Режим надзвичайної ситуації діє в Японії понад місяць.

Регіони, де зберігаються обмеження, - це Токіо з 3 префектурами, які оточують столицю, а також префектура Хоккайдо на півночі країни.

У Токіо за останні сім днів кількість нових випадків зараження залишається на рівні менш як 0,5 на 100 тис. населення. Це один із критеріїв для зняття режиму надзвичайної ситуації. Ситуація в сусідніх префектурах Сайтама і Тіба також відповідає цій умові.

Після того, як влада заслухає думку ради експертів, про рішення буде повідомлено відповідним комітетам в обох палатах парламенту.

Уряд планує опублікувати базові рекомендації для відновлення громадської та економічної діяльності, включаючи проведення великомасштабних заходів, а також поїздки і туризм по всій країні.

У Киргизстані від коронавірусу помер ексспікер парламенту

В цілому позитивний результат тесту на коронавірус виявлено в Японії більш ніж у 16 тис. осіб. Померли понад 800 осіб.

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Карантин, Японія, Надзвичайний стан, Коронавірус.
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