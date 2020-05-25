Число жертв циклону "Ампан" в Індії та Бангладеш перевищила 100 осіб

Світові новини:В Індії підтверджено загибель 80 осіб.

Жертвами тропічного циклону "Ампан" в Індії та Бангладеш стали більше 100 осіб.

В індійському штаті Західна Бенгалія, включаючи її столицю - місто Калькутта, вітер поривами до 190 км/год трощив будинки і викорчовував дерева, сталися повені, постраждав від стихії і штат Одіша, передає Stormnews з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Бангладеш виявилися затопленими острови і прибережні райони, зруйновано багато будинків. В цих двох країнах з небезпечних районів були евакуйовані близько 3 мільйонів жителів.

В Індії підтверджено загибель 80 осіб. Більшість людей загинула через падіння дерев або удари електричним струмом. У Бангладеш поки відомо про 22 загиблих. В основному причинами їхньої загибелі стали руйнування будівель і падіння дерев.

Нагадаємо, західне узбережжя Австралії накрив потужний шторм, який за охопленням території трапляється тут раз на десятиліття.