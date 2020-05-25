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Японія скасувала надзвичайний стан

Японія скасувала надзвичайний стан
16:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Уряд Японії скасував надзвичайний стан, введений через пандемію коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе після консультацій з експертами та урядовцями, повідомляє Kyodo News.

"Я вирішив скасувати надзвичайний стан для всієї країни", - сказав Абе на пресконференції.

За його словами, країна взяла під контроль ситуацію із розповсюдженням пандемії.

Абе заявив, що надзвичайний стан, який було впроваджено з квітня, для мегаполісу Токіо, включаючи префектури Тіба, Канагава та Сайтама, а також Хоккайдо на півночі Японії, закінчується достроково.

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До цього він був у декілька етапів знятий у 42 із 47 префектур.

Абе закликає японців змінити спосіб життя, одягаючи маски для обличчя, підтримуючи соціальну дистанцію та працюючи з дому, оскільки медексперти застерігають, що послаблення обмежень може викликати нові спалахи інфекції.

В цілому позитивний результат тесту на коронавірус виявлено в Японії більш ніж у 16 тис. осіб. Померли понад 800 осіб.

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Японія, Надзвичайний стан, Коронавірус.
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