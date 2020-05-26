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Коронавірус: в Індії за добу зафіксували максимальний показник зараження

Коронавірус: в Індії за добу зафіксували максимальний показник зараження
05:20 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Жертвами COVID-19 в Індії стали понад 4 тисяч осіб

За минулу добу в Індії зафіксовано максимальний показник зараження коронавірусом - майже 7 тис. випадків. Від початку епідемії в країні загинула 4021 особа.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністерство охорони здоров'я Індії.

"За минулу добу в Індії були зафіксовані ще 154 випадки смерті від коронавірусу нового типу (COVID-19), епідемія вже забрала життя 4021 людини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас захворювання підтверджено у 6977 осіб - це стало новим добовим максимумом. Загалом в Індії коронавірусом заразилися 138 845 людей.

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З початку епідемії з лікарень виписали 57 721 жителя Індії. Зараз число активних випадків захворювання в країні становить 77 103.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становила 5,5 млн, з них 346,9 тис. - летальних, одужали 2,3 млн осіб.

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Индия, Коронавірус, Covid-19.
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