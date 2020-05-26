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Ляшко: На глобальному ринку дефіцит засобів індивідуального захисту

Ляшко: На глобальному ринку дефіцит засобів індивідуального захисту
02:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: unsplash

Новини України:Ляшко говорить, що Україна не закупила засоби індивідуального захисту через дефіцит на глобальному ринку.

Україна в травні не здійснила закупівлю засобів індивідуального захисту через міжнародні закупівельні організації через дефіцит цього товару на глобальних ринках. Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН.

"Ще в лютому МОЗ через міжнародні закупівельні організації зробило все, щоб були закупки на 67 млн грн розхідних матеріалів для лабораторій, які діагностують коронавірусну хворобу, та засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Поставки в травні не здійснено. 35 млн грн на ПРООН для закупівлі распіраторів – поставки в травні місяці не здійснені. Тому, коли ми говоримо, що так легко закупити засоби індивідуального захисту - це неправда… На глобальному ринку дефіцит засобів індивідуального захисту", - сказав Ляшко.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що хворих на COVID-19 медпрацівників в Україні понад 4 тисячі.

Степанов про COVID-19: Лікарні не були готові до такого виклику

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 21 245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 623 — летальні.

Починаючи з 22 травня в Україні подовжили карантин на місяць — до 22 червня, з поетапним послабленням протиепідемічних обмежень. Зокрема, з понеділка у Києві та Харкові зранку відновив роботу метрополітен, трохи пізніше відкрилось метро й у Дніпрі.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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МОЗ, Виктор Ляшко, Covid-19.
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