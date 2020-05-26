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Степанов про COVID-19: Лікарні не були готові до такого виклику

Степанов про COVID-19: Лікарні не були готові до такого виклику
00:26 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:У МОЗ пояснили високий показник захворюваності на коронавірус серед українських медиків.

Високий відсоток захворюваності на COVID-19 серед медичних працівників пов'язаний з тим, що медична система України не була готова до епідемії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомила прес-служба МОЗ.

Він уточнив, що близько 20% від усіх інфікованих на коронавірус в Україні - це медики. Мова йде про 4112 медпрацівників.

"Це сталося через те, що на початок епідемії наші лікарні не були готові до такого виклику. В нас не було ані засобів індивідуального захисту, ані респіраторів, ані масок. Також не були прораховані маршрути доставки хворих. Куди має приїхати хворий, визначалося вже у розпал епідемії. Це велика проблема, але ми проаналізували її, і свої кроки вибудовували на основі зроблених висновків", - заявив Степанов.

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Він додав, що крім забезпечення лікарів усіма необхідними засобами, потрібен також тримісячний запас засобів індивідуального захисту, які використовують медики при лікуванні інфекційних хвороб.

"Ми зараз прораховуємо ту кількість грошей, яка для цього необхідна. І весь цей запас має бути одразу і безпосередньо у лікарнях", - сказав Степанов.

Як повідомлялось, загалом в Україні підтверджено 21245 випадків COVID-19.

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МОЗ, Максим Степанов, Covid-19.
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